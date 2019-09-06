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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Barcelona'dan tarihi karar! Messi'nin sözleşmesi...

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Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi için İspanyol El Pais gazetesi 'İstediği her sezon sonunda ayrılabilir' iddiasında bulundu.

İspanya La Liga’da Barcelona ile 10 kez şampiyon olan Lionel Messi, tarihini yeniden şekillendirdiği kulüpten istediği her sezon sonunda ayrılabilir. Bu iddia İspanyol El Pais gazetesine ait…

Alt yapıdan Barcelona A Takımı’na yükseldiği 2005 yılından bu yana kulübüyle sekiz kez sözleşme yenileyen Messi, son olarak 2017 yılında sözleşme yeniledi. 300 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan ve 2021 yılına kadar süren bu sözleşmeye Arjantinli yıldız tarafından ilginç bir madde eklendi.

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32 yaşındaki yıldız ismin adı son yıllarda transfer dönemlerinde Premier Lig’e gideceği haberlerinde anılıyordu. Ancak Barcelona’yı bırakmayan Messi, son sözleşmesine ise “Her sezon sonunda ayrılabilir” maddesini ekledi.

Barcelona’nın bu maddeyi mecburen ve Lionel Messi’nin sadakatine güvenerek kabul ettiği belirtilen haberde, dünya futboluna damga vuran yıldız ismin kendisine gelen bir teklifi kabul ettiği takdirde Barcelona’nın bu teklifi kabul etmek zorunda olduğu ifade edildi.

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