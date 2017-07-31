Barcelona'dan sürpriz hamle! Mesut Özil...

Katalan devi Barcelona, Liverpool’un yıldızı Coutinho için girişimlerini sürdürüyor. İngiliz ekibi bu transferde 150 milyon Euro’nun altına düşmemekte kararlı. Ancak İngiliz basını bugün ilginç bir iddia ortaya attı.
Coutinho’nun transferinin gerçekleşmemesi halinde Barcelona ibreyi Mesut Özil’e çevirecek.
Arsenal’de forma giyen Türk oyuncu için 60 milyon Euro’yu gözden çıkaran Barcelona, Coutinho’dan gelecek haberi bekliyor. Katalan basını da Brezilyalı yıldızın transferinin bittiği yönünde haberleri manşetlerine taşımaya devam ederken, İngiliz medyasından gelen bu haber kafaları oldukça karıştırdı.