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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.06.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Barcelona'dan Şeref Has paylaşımı: 'Barça forması giyen ilk Türk'

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Barcelona'dan Şeref Has paylaşımı: 'Barça forması giyen ilk Türk'

Barcelona'dan Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Şeref Has için paylaşım geldi.

Katalan ekibinin sosyal medya hesabından dün hayatını kaybeden efsane futbolcu için paylaşım yapılırken şu ifadelede yer verildi:

"1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun."

Barcelonadan Şeref Has paylaşımı: Barça forması giyen ilk Türk

 

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane ismi Şeref Has dün hayatını kaybetmişti. Şeref Has 14 yıl boyunca Fenerbahçe forma giyerken, 39 kez de A Milli takım formasını terletmişti. 5 defa Türkiye Ligi, 2 defa İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan efsane isim; Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

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