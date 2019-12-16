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Futbol
16.12.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

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Barcelona'dan Sadık Çiftpınar mesajı

İspanyol devi Barcelona'dan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajı geldi.

Katalan ekibinin Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin mesajını alıntılayarak, 'Acil şifalar Sadık Çiftpınar' ifadesine yer verildi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve  ön çapraz bağında kopuk tespit edilen 26 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı ifade edilmişti.

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Barcelonadan Sadık Çiftpınar mesajı

Barcelona'nın deplasmanda Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldığı maçın özetini izliyoruz...

VİDEO | Real Sociedad 2-2 Barcelona (MAÇ ÖZET)İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında lider Barcelona, Real Sociedad ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçta ilk gol penaltıdan 12. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi. Konuk takım bu gole 38'de Antoine Griezmann ve 49'da Luis Suarez ile yanıt vererek maçta 2-1 öne geçti. Mücadelede son sözü söyleyen isim ise 62'de Alexander Isak oldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
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