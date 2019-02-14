Barcelona'dan Lionel Messi'ye yeni sözleşme
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, dünya yıldızı futbolcuları Lionel Messi ile yeni sözleşme yapacaklarını açıkladı.
Marca Gazetesi'nde yer alan açıklamalara göre Katalanların başkanı, Messi'nin kulüp ile sarsılmaz bir bağı olduğunu ve sonuna kadar onunla devam edeceklerini açıkladı.
31 yaşında olan Messi, kariyerinde profesyonel olarak yalnızca Barcelona forması giydi. Dünya starı futbolcu, 655 maçta 581 kez fileleri sarstı. 2017 Kasım ayında 2021'e kadar sürecek olan bir sözleşme imzalayan Arjantinli futbolcunun kontratının yenileneceği ifade ediliyor.
VALVERDE KUPA KAZANMASA DA BİZİMLE
Jordi Alba'nın da kulüpte kalmak istediğini söyleyen Bartomeu, "Ona 5 seneyi aşkın süreli bir kontrat önerdik. Umarım görüşmeler olumlu sonuçlanır. Ernesto Valverde'nin de kalmak isteyeceğine inanıyorum. Bizimle birlikte başarılar kazanmak istiyor. O oyuncularına ben de ona güveniyorum. Hiç kupa kazanmasa bile bizimle devam edecek" diye konuştu.
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