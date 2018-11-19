Barcelona'dan, F.Bahçe'ye! Yıldız isim...
Fenerbahçe'de Vermaelen sesleri!
Rangers'ın hocası Gerrard ısrarla eski takım arkadaşı Skrtel'i kadrosunda görmek istiyor. Kanarya da bu gelişme sonrası Thomas Vermaelen şartlarını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Slovak futbolcuyla henüz masaya oturulmadı.
Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard'ın 33 yaşındaki stopere olan ilgisi sürüyor. Liverpool'da uzun yıllar birlikte top koşturan ikili yeniden İskoçya'da buluşabilir.
DİRSEK TEMASINDALAR
Kanarya da Barcelona'dan ayrılacak olan Thomas Vermaelen ile dirsek temasına başladı. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcunun sözleşme şartları ve yaşadığı sık sakatlıkların durumu araştırılıyor. (Fotomaç)
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