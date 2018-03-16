Barcelona'dan Cengiz Ünder mesajı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Roma ile eşleşen Barcelona, milli futbolcu Cengiz Ünder'e mesaj gönderdi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi sonrasında İspanyol ekibi Barcelona'nın Türkçe sosyal medya hesabında, "İçimize doğmuştu. Selam Cengiz Ünder. Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Barcelona arasındaki çeyrek final maçlarının ilki 4 Nisan Çarşamba günü Camp Nou Stadı'nda, rövanş ise 10 Nisan Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Bu sezon Roma formasıyla ligde ve Avrupa kulvarında toplam 22 maça çıkan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 6 gol attı.
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