Barcelona’dan Beşiktaş paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı...
Dünyanın en iyi kulüpleri arasında gösterilen Barcelona, twitter hesabından bir paylaşım yayınladı.
Katalan ekibin, Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşım Beşiktaş’ı gururlandırdı. Barcelona’nın onaylanmış hesabından yapılan paylaşımda; “Barça’nın La Liga’da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye’de Beşiktaş’ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk” ifadeleri yer aldı.
🤔 Barça'nın @LaLiga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk 🏆👇 💪🔵🔴#ForçaBarçahttps://t.co/JkMBnVFIv5— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 26 Nisan 2018
Yorumları Göster
Yorumları Gizle