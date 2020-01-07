Barcelona'dan Arda Turan için transfer kararı!

Spor Arena Dış Haber | Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan, Barcelona'ya dönecek mi? İspanyol Marca gazetesine göre Barcelona, Arda Turan'a dönüş kapılarını tamamen kapattı.

Barcelona ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Arda Turan, Katalan ekibin dönmeyecek.

Marca'da yer alan haberde Barcelona'nın Arda Turan'a 'başka takım bul' dediği öğrenildi. Arda, kendisine takım bulamaması halinde ise Haziran'a kadar Barcelona'nın futbolcusu olarak kalacak.

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