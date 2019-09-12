Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı
Almanya'da menisküs ameliyatı geçiren Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı geldi.
Sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün Almanya'da ameliyat edilen Abdülkadir Ömür'ün 4 ile 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
UEFA'nın dünyaya 'Türk Messi' lakabıyla tanıttığı Abdülkadir Ömür için Barcelona Kulübü'nün sosyal medya Türkiye hesabından geçmiş olsun mesajı geldi.
İşte o paylaşım:
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