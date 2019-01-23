Barcelona'dan 75 milyon Euro'luk transfer
Barcelona Ajax'tan 21 yaşındaki yetenek Frankie de Jong'u transfer etti. Katalan Kulübü transfer için 75 milyon Euro kasasından çıkaracak.
La Liga devi Barcelona, geleceği inşa etmeyi sürdürüyor.
Katalanlar, büyük potansiyel gördüğü Hollandalı orta saha oyuncusu Frankie de Jong ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barça transfer için Ajax'a 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmede performansa bağlı 11 milyon Euro'luk ek ödeme maddesinin de yer aldığı belirtildi.
Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza atan De Jong, kulüpler arasındaki anlaşma gereği sezon sonuna kadar Ajax'ta forma giymeye devam edecek.
Avrupa'nın genç yetenekleri arasında gösterilen orta saha oyuncusu, bu sezon Ajax formasıyla 28 karşılaşmada 4 gol kaydetti.
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