Barcelona'dan 19'luk yıldıza 100 milyon Euro...
Katalan devi FC Barcelona önümüzdeki sezon savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
RB Leipzig forması giyen Dayot Upamecano'yu listesine alan FC Barcelona’nın 19 yaşındaki futbolcu için 100 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi. Fransız televizyonu TF1 tarafından verilen haberde yaşlanan Pique’den sonra Samuel Umtiti’nin yanına genç bir oyuncu arayan FC Barcelona’nın Upamecano için Leipzig kulübü ile görüştüğü ve istenen rakama sıcak baktığı belirtildi.
Genç futbolcuyla Barcelona’nın yanı sıra Manchester United, Bayern Münih, Arsenal ve AC Milan gibi takımlar da ilgileniyor.
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