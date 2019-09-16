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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Barcelona'da yeni bir hikaye başlıyor! Ansu Fati...

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Barcelona'da yeni bir hikaye başlıyor! Ansu Fati...

Barcelona, Valencia maçında sürpriz bir performans sergileyen 16 yaşındaki Ansu Fati İspanya'da gündeme geldi.

Barcelona, evinde konuk ettiği Valencia'yı 5-2 yenerken karşılaşmaya damga vuran isim 16'lık genç yıldız Ansu Fati oldu.

Gine-bissau doğumlu kanat forvet Ansu Fati topla ilk kez buluştuğunda takımını 2. dakika da 1-0 öne geçiren gole imza attı, topla ikinci buluşmasında ise Frenkie de Jong'a 2-0'ın asistini yaptı ve müsabakanın 7.dakikasında maça damga vurdu.

La Liga'da 3 maçta 2 gol ve 1 asiste ulaşan Fati tüm bu heyecan verici işleri görev aldığı 117 dakikada yaptı.

Ernesto Valverde, Frenkie De Jong ve Sergio Busquets Barcelona'nın genç yıldız adayı hakkında açıklamalarda bulundu.

Valverde,Barcelona' da oynamak kolay değil. Şu ana kadar yaptıkları hiç normal değil. Çalışmaya devam ederse , bize çok katkı yapacaktır. Genç yaşına rağmen şu ana kadar iyi iş çıkardışeklinde konuştu.

Barcelona'nın orta saha oyuncusu De Jong ise Fati harika bir oyuncu. İnanılmaz yeteneklere sahip. Bence Fati'yi harika bir gelecek bekliyorifadelerini kullandı.

Sergio Busquets iseFati çok genç bir oyuncu. Ne zaman genç bir oyuncu iyi işler yapsa, onu hemen büyük yıldızlarla karşılaştırmaya başlarlar. Fati kendisini kontrol etmeli ve futbolunu geliştirmeye odaklanmalı. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Umarım bu, uzun ve harika bir hikayenin başlangıcıdırdedi.

 

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