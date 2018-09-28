Barcelona'da tartışmaların odak noktası Pique! Bilbao maçında...
Lig sonuncusu Leganes'e 2-1 kaybederek tüm dünyayı şaşkına çeviren Barcelona'da, tartışmaların odak noktasında İspanyol stoper Gerard Pique yer alıyor. Taraftarların büyük tepki gösterdiği oyuncu, yarın oynanacak Athletic Bilbao maçında kızağa çekilebilir.
- Lig sonuncusu Leganes'e 2-1 kaybeden Barcelona'da, tartışmaların odak noktası Gerard Pique!
- Sezon başından beri kötü bir performans ortaya koyan tecrübeli stoper, Leganes maçında 'dip' yaptı.
- Ernesto Valverde'nin stoper ikilisi olarak 'Clement Lenglet & Samuel Umtiti' kullanabileceği İspanyol medyasında yazılmaya başlamıştı ki bu sabah saatlerinde Umtiti'nin sakatlandığı bilgisi geçti.
- Valverde, Vermaelen'in de güven vermemesi sebebiyle Pique'ye muhtaç olmaya devam edecek gibi duruyor.
Athletic Bilbao
- Cezası sona eren Markel Susaeta, sağ açıktaki yerine ve ilk 11'e geri dönüyor.
- Aritz Aduriz hazır ama 37 yaşındaki santrafor yerine Inaki Williams'ın maça başlaması daha olası...
- Barcelona'ya karşı oynadıkları son 4 maçtan galibiyet çıkartamadılar ve bu 4 maçta sadece 1 gol atabildiler.
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