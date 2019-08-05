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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.08.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Barcelona'da Messi ilk antrenmanda sakatlandı

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Arjantinli yıldız futbolcunun ABD'deki kampa katılmayacağı duyuruldu.

İspanya'nın Barcelona takımının yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ilk antrenmanda sakatlandığı ve ABD'de yapılacak sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağı açıklandı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Messi'nin sağ bacak arka alt adalesinde hissettiği ağrılardan dolayı bu sabahki antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

Barcelona'nın bugün başlayacak ABD'deki sezon öncesi kampına dahil olmayacak Messi'nin, Barselona kentinde kalarak, tedavi göreceği duyuruldu.

Sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında bu akşam ABD'ye gidecek Barcelona, burada 7 ve 10 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Napoli takımı ile hazırlık maçı yaparak, 11 Ağustos'ta Barselona'ya dönecek.

Fenerbahçede yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Arjantin Milli Takımı ile Kupa Amerika'da mücadele eden Messi, yaz tatiline geç başlamasından dolayı Barcelona'nın sezon öncesi hazırlık çalışmalarına daha yeni katılmıştı.

Barcelona'nın temmuz ayı sonundaki Japonya kampına gitmeyen Messi, dün Nou Camp Stadı'nda Arsenal'e karşı oynanan Gamper Kupası maçında da yedek kulübesinde beklemişti.

Messi'nin, sakatlığından dolayı İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda Athletic Bilbao ile yapılacak maçta da forma giyemeyebileceği belirtiliyor.

Barcelonada Messi ilk antrenmanda sakatlandı

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