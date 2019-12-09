Barcelona'da Merih Demiral sesleri!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, orta sahada daha yaratıcı bir kadro kurmak adına Barcelona forması giyen Ivan Rakitic'i transfer etmek istiyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Ivan Rakitic'i Ocak ayında kadrosuna katmak için teklifte bulunan İtalyan devi, Merih Demiral ile Rugani ikilisinden birini Katalan temsilcisine önerdi.

Gerard Pique'nin ilerleyen yaşı sebebiyle genç ve uzun süre forma giyebilecek bir savunmacıya sıcak bakan Barcelona'nın, söz konusu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Öte yandan aynı haberde, Barcelona'nın Federico Bernardeschi ile de ilgilendiği ve Ocak ayında iki takım arasında mutlak bir alışveriş gerçekleşeceği ifade edildi.





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