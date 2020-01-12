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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2020 - 19:01,Son Güncelleme:/

Barcelona'da Luis Suarez şoku! 4 ay yok...

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Barcelona'da Luis Suarez şoku! 4 ay yok...

Barcelona'da dizinden ameliyat olan Luis Suarez'in 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Katalan ekibi Barcelona'da sakatlığı bulunan Uruguaylı yıldız forvet Luis Suarez için resmi açıklama yapıldı.

Sağ dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Uruguaylı golcünün sahalardan 4 ay uzak kalacağı duyuruldu.

Uruguaylı futbolcu, Barcelona forması ile çıktığı 23 maçta 14 gol kaydetti

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