Haber Giriş: 12.01.2020 - 19:01,
Barcelona'da Luis Suarez şoku! 4 ay yok...
Barcelona'da dizinden ameliyat olan Luis Suarez'in 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Katalan ekibi Barcelona'da sakatlığı bulunan Uruguaylı yıldız forvet Luis Suarez için resmi açıklama yapıldı.
Sağ dizindeki dış menisküsünden ameliyat olan Uruguaylı golcünün sahalardan 4 ay uzak kalacağı duyuruldu.
Uruguaylı futbolcu, Barcelona forması ile çıktığı 23 maçta 14 gol kaydetti
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