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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 18:14,Son Güncelleme:/

Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek

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Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek

Barcelona Kulübü, Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez'in yarın sağ diz dış menisküsünden ameliyat edileceğini duyurdu

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, ameliyattan sonra Suarez'in durumu hakkında bilgi verileceğini bildirdi.

İspanyol basını Uruguaylı futbolcunun, 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Napoli-Barcelona maçından önce sahalara dönmesinin hedeflendiğini yazdı.

Forvet oyuncusu Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.

- Barcelona'da Xavi Hernandez iddiası

Öte yandan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderileceği iddiaları İspanyol basınında geniş yer aldı.

"Barcelona'da deprem" başlıkları atan İspanyol gazeteleri, Barcelonalı yöneticilerin takımın eski futbolcusu Xavi Hernandez'e teklif götürdüğünü iddia etti.

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