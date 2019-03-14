Barcelona'da Dembele depremi! Sol dizinden...
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kazanılan Olympique Lyon maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının son golünü kaydeden 21 yaşındaki futbolcunun, sol dizindeki sakatlık nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.
İspanyol temsilcisiyle bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu, 13 gol attı.
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