Barcelona'da Coutinho ısrarı

Katalan ekibi, Brezilyalı yıldız için yaptığı teklifi 100 milyon Euro’ya kadar çıkarmasına karşın bir kez daha olumsuz yanıt aldı.

İngiliz basınına göre Barcelona, Neymar'ın satışından gelecek paranın rahatlığıyla teklifini 120 milyon Euro’ya kadar çıkarmayı

planlıyor. Bu durumda Liverpool'un nasıl bir adım atacağı henüz netlik kazanmış değil.

Kısa süre önce Liverpool ile sözleşmesini 5 yıl daha uzatan Coutinho'nun da yönetime ayrılma talebinde bulunduğu biliniyor.

Transfer döneminde suskun kalan Barcelona, şu ana kadar sadece Benfica'nın sağ beki Semedo ile anlaşmıştı.

Barcelona'nın adı Coutinho'nun yanısıra Borussia Dortmund’lu Dembele ve Monaco’dan Mbappe ile de anılıyor. (Ntv Spor)