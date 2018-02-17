Barcelona zorlandı ama güldü!
Eibar ile Barcelona, İspanya La Liga’nın 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Barcelona ligin sürpriz ekibi karşısında zorlansa da kazanmasını bildi.
Barcelona 16’da Messi’nin asistinde Luis Suarez’le golü buldu. Eibar’da Orellana 66’da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
88’de ise sahneye çıkan Alba attığı golle skoru belirledi: 0-2. Barcelona puanını 62 yaparken yedinci Eibar 35 puanda kaldı. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle