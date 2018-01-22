Barcelona zirvede rahat

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-0 yendi.



Real Betis, Benito Villamarin Stadı'nda lider Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. Mücadelenin 59. dakikasında Luis Suarez'in pasında topla buluşan Ivan Rakitic, Barcelona'yı 1-0 öne geçiren golü attı. 64'üncü dakikada Lionel Messi, 69. dakikada ise Luis Suarez, buldukları gollerle skoru 3-0 yaptı.



Maçın 80. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, takımının dördüncü golünü attı. 90'ıncı dakikada ise Messi'nin pasını değerlendiren Suarez, skoru 5-0 yaparken, karşılaşmanın sonucunu da belirledi.



Barcelona, bu sonuçla puanını 54'e yükseltirken, konuk ettiği Girona'yla 1-1 berabere kalan ikinci sıradaki Atletico Madrid'le puan farkını 11'e çıkardı.



Katalan ekibi, ligin 20. haftasını üçüncü sıradaki Valencia'nın 14, dördüncü basamaktaki Real Madrid'in de 19 puan önünde tamamladı.

Luis Suarez, Real Betis karşısında attığı iki golle La Liga'da oynadığı 114 maçta toplam 100 gole ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.