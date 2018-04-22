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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Spor Arena
MADRÄ°D (AA)
22.04.2018 - 02:04, Son GÃ¼ncelleme:

Barcelona yüzyÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±

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Barcelona yüzyÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±

Ä°spanya Kral KupasÄ±, finalde Sevilla'yÄ± 5-0'lÄ±k skorla maÄŸlup eden Barcelona'nÄ±n oldu.

Wanda Metropolitano StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya etkili baÅŸlayan Barcelona, 14'Ã¼ncÃ¼ dakikada Luis Suraez'in ani geliÅŸen atakta kaydettiÄŸi golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â 

Rakibine karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼n oyununu sÃ¼rdÃ¼ren Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 31'inci dakika ve Luis Suarez'in 40'Ä±ncÄ± dakikadaki golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 3-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â 

MÃ¼cadelenin 52'nci dakikasÄ±nda kaleciyi Ã§alÄ±mlayarak aÄŸlarÄ± havalandÄ±ran Andres Iniesta farkÄ± 4'e, 69'uncu dakikada Philippe Coutinho da 5'e Ã§Ä±kardÄ±.Â 

Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca, karÅŸÄ±laÅŸma Barcelona'nÄ±n 5-0'lÄ±k galibiyeti ile sona erdi.Â 

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- BARCELONA'NIN 30'UNCU KRAL KUPASIÂ

Barcelona bugÃ¼n elde ettiÄŸi galibiyetiyle beraber Kral KupasÄ±'nÄ± toplamda 30'uncu kez kaldÄ±rdÄ±. 40 kez final oynayan ve bunun 30'unda kupaya uzanan Barcelona, aynÄ± zamanda Kral KupasÄ±'nÄ± en Ã§ok kazanan takÄ±m unvanÄ±nÄ± da koruyor. Barcelona'yÄ± 23 kupa ile Athletic Bilbao takip ediyor.Â 

Bu sene ile beraber art arda 4'Ã¼ncÃ¼ kez kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼ren Katalan temsilcisi, bu yÃ¼zyÄ±lda bunu baÅŸaran ilk takÄ±m oldu. Bu baÅŸarÄ±yÄ± yakalayan son takÄ±m, 85 yÄ±l Ã¶nce Athletic Bilbao olmuÅŸtu.Â 

Sevilla ise bu maÃ§la birlikte 8 kez final oynarken, bunun 5'inde kupayÄ± kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.Â 

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- LÄ°G ÅžAMPÄ°YONLUÄžU Ä°Ã‡Ä°N TEK GALÄ°BÄ°YETE Ä°HTÄ°YACI VARÂ

La Liga'da yenilmezlik serisine devam eden ve 83 puanla liderliÄŸi elinde bulunduran Barcelona, bir sonraki maÃ§Ä± kazanmasÄ± durumunda lig ÅŸampiyonluÄŸunu da garantilemiÅŸ olacak.Â 

Bu arada Barcelona'nÄ±n Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Messi, bugÃ¼n attÄ±ÄŸÄ± golle 9 sezon Ã¼st Ã¼ste 40 gol kotasÄ±nÄ± geÃ§meyi baÅŸardÄ±.Â 

- MAÃ‡A, BAÄžIMSIZLIK GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ°NÄ°N GÃ–LGESÄ° DÃœÅžTÃœÂ 

Ã–te yandan final maÃ§Ä±, Katalonya'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimleriyle baÅŸlayan gerilimin gÃ¶lgesinde oynandÄ±.Â 

MaÃ§ Ã¶ncesinde Sevilla taraftarlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s, stadyum yakÄ±nlarÄ±nda taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Olayda otobÃ¼sÃ¼n camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken, polis 50 kadar Sevilla taraftarÄ±na stada kadar eÅŸlik etti.Â 

BazÄ± Barcelona taraftarlarÄ±nÄ±n maÃ§ Ã¶ncesi ve sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Katalan bayraÄŸÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, stadyumdaki Barcelona taraftarlarÄ± arasÄ±nda yer alan Katalan milliyetÃ§isi bir grup, maÃ§ Ã¶ncesi Ã§alÄ±nan Ä°spanyol milli marÅŸÄ±nÄ± ve maÃ§ sonrasÄ± kupayÄ± veren Kral 6. Felipe'yi Ä±slÄ±k Ã§alarak ve yuhalayarak protesto etti.Â 

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