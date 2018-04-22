Barcelona yüzyÄ±lÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±
Ä°spanya Kral KupasÄ±, finalde Sevilla'yÄ± 5-0'lÄ±k skorla maÄŸlup eden Barcelona'nÄ±n oldu.
Wanda Metropolitano StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya etkili baÅŸlayan Barcelona, 14'Ã¼ncÃ¼ dakikada Luis Suraez'in ani geliÅŸen atakta kaydettiÄŸi golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â
Rakibine karÅŸÄ± Ã¼stÃ¼n oyununu sÃ¼rdÃ¼ren Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 31'inci dakika ve Luis Suarez'in 40'Ä±ncÄ± dakikadaki golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 3-0 Ã¶nde kapattÄ±.Â
MÃ¼cadelenin 52'nci dakikasÄ±nda kaleciyi Ã§alÄ±mlayarak aÄŸlarÄ± havalandÄ±ran Andres Iniesta farkÄ± 4'e, 69'uncu dakikada Philippe Coutinho da 5'e Ã§Ä±kardÄ±.Â
Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca, karÅŸÄ±laÅŸma Barcelona'nÄ±n 5-0'lÄ±k galibiyeti ile sona erdi.Â
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- BARCELONA'NIN 30'UNCU KRAL KUPASIÂ
Barcelona bugÃ¼n elde ettiÄŸi galibiyetiyle beraber Kral KupasÄ±'nÄ± toplamda 30'uncu kez kaldÄ±rdÄ±. 40 kez final oynayan ve bunun 30'unda kupaya uzanan Barcelona, aynÄ± zamanda Kral KupasÄ±'nÄ± en Ã§ok kazanan takÄ±m unvanÄ±nÄ± da koruyor. Barcelona'yÄ± 23 kupa ile Athletic Bilbao takip ediyor.Â
Bu sene ile beraber art arda 4'Ã¼ncÃ¼ kez kupayÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼ren Katalan temsilcisi, bu yÃ¼zyÄ±lda bunu baÅŸaran ilk takÄ±m oldu. Bu baÅŸarÄ±yÄ± yakalayan son takÄ±m, 85 yÄ±l Ã¶nce Athletic Bilbao olmuÅŸtu.Â
Sevilla ise bu maÃ§la birlikte 8 kez final oynarken, bunun 5'inde kupayÄ± kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.Â
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- LÄ°G ÅžAMPÄ°YONLUÄžU Ä°Ã‡Ä°N TEK GALÄ°BÄ°YETE Ä°HTÄ°YACI VARÂ
La Liga'da yenilmezlik serisine devam eden ve 83 puanla liderliÄŸi elinde bulunduran Barcelona, bir sonraki maÃ§Ä± kazanmasÄ± durumunda lig ÅŸampiyonluÄŸunu da garantilemiÅŸ olacak.Â
Bu arada Barcelona'nÄ±n Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Messi, bugÃ¼n attÄ±ÄŸÄ± golle 9 sezon Ã¼st Ã¼ste 40 gol kotasÄ±nÄ± geÃ§meyi baÅŸardÄ±.Â
- MAÃ‡A, BAÄžIMSIZLIK GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ°NÄ°N GÃ–LGESÄ° DÃœÅžTÃœÂ
Ã–te yandan final maÃ§Ä±, Katalonya'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k giriÅŸimleriyle baÅŸlayan gerilimin gÃ¶lgesinde oynandÄ±.Â
MaÃ§ Ã¶ncesinde Sevilla taraftarlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼s, stadyum yakÄ±nlarÄ±nda taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Olayda otobÃ¼sÃ¼n camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken, polis 50 kadar Sevilla taraftarÄ±na stada kadar eÅŸlik etti.Â
BazÄ± Barcelona taraftarlarÄ±nÄ±n maÃ§ Ã¶ncesi ve sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Katalan bayraÄŸÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, stadyumdaki Barcelona taraftarlarÄ± arasÄ±nda yer alan Katalan milliyetÃ§isi bir grup, maÃ§ Ã¶ncesi Ã§alÄ±nan Ä°spanyol milli marÅŸÄ±nÄ± ve maÃ§ sonrasÄ± kupayÄ± veren Kral 6. Felipe'yi Ä±slÄ±k Ã§alarak ve yuhalayarak protesto etti.Â
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