Barcelona yeni formalarını tanıttı
Dünyaca ünlü İspanyol devi F.C Barcelona, 2019-2020 formalarını, hazırladığı bir reklam filmiyle görücüye çıkarttı.
Katalan ekibi yeni sezonda damalı formalar giyecek. Yeni formaların tanıtımının ardından ise kimileri taraflar formaları çok beğenilirken kimileri tarafından ise artık klasikleşmiş Hırvat formalarına benzetildi ve taklitçilikle itham edildi.
İşte Barcelona'nın yeni sezon forma tanıtım videosu:
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