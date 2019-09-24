"Barcelona - Villarreal" maçına sürpriz iddaa tercihi! İlk yarıdaki gol sayısı...
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BARCELONA - VILLARREAL
Son olarak Granada deplasmanında puan alamayan Barcelona, bu sezon oynadığı 3 deplasman maçını da kazanamadı.
Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında da deplasmanda Dortmund karşısında alınan bir puanı kaleci ter Stegen’e borçlu olan Katalan devinde birtakım sıkıntıların olduğu aşikâr.
Ev sahibinde savunmacı Jordi Alba’nın sakatlığı var.
Leganes deplasmanından sonra evinde Valladolid’i de deviren Villarreal, puan tablosunda 7. sıraya kadar geldi.
Bu haftaya kadar hücum anlamında sıkıntı yaşamayan Villarreal’de son iki haftada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Ligde Barcelona deplasmanında son olarak 2008’de kazanabilen Villarreal’de önemli bir eksik yok.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- İki ekip arasındaki son 11 maçın 8’i KG VAR bitti.
- İki ekip arasındaki son 5 maçın 3’ünde ilk yarıda 3 gol atıldı.
- Barcelona, Villarreal’i konuk ettiği son 9 maçı da kazandı.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Barcelona’nın maçı kazanması yönünde... Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %40’ı Katalan ekibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercihler ise maçın gollerine yönelik... Önemli bir kısım 2.5 ÜST ve KG VAR tercihlerine yönelmişler.
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Granada önünde şok bir yenilgi alan Barça’da ikinci 45’te Messi de girdi ama skoru değiştiremedi.
Villarreal ise ilk haftaların hem çok atıp hem de çok yiyeni. Son maçta Valladolid’i 2-0 ile geçtiler ama 77’deki penaltıya kadar sıkıntılılardı. Son anlarda da ikinci golü buldular. Yalnız 18 şut denemeleri olduğunu belirteyim.
Barça, Norwich’e yenilip ertesi hafta Watford’u daha ilk 20’de beşlik yapan Man City tarzı etki gösterebilir. "İlk yarı 2.5 ÜST" oyunu için denemeye değer bir ilk 45 izleriz. Skor tahminim 6-2.
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