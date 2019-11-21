Barcelona ve Bayern Münih'in gündemi Pochettino!
Hoca arayışlarını sürdüren Bayern Münih ve Barcelona, Mauricio Pochettino için yarışa girdi.
Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig ekibi Tottenham'la yollarını ayıran Mauricio Pochettino, Barcelona ve Bayern Münih'in radarına takıldı.
Teknik direktör Niko Kovac ile yolları ayırdıktan sonra yardımcı antrenör Hansi Flick ile devam edeceğini açıklayan Bayern Münih, Bild'in haberine göre sezon sonunda Pochettino'yu takımın başına getirmek istiyor.
The Sun ise Barcelona'da koltuğu sallantıda olan Ernesto Valverde'nin yerine Mauricio Pochettino'nun düşünüldüğünü manşetine taşıdı.
2014-15 sezonunda göreve geldiği Tottenham'ın başında toplam 293 resmi maça çıkan Pochettino, 160 galibiyet, 60 beraberlik ve 73 mağlubiyet aldı.
47 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon takımını Şampiyonlar Ligi finaline taşımayı da başarmış ancak Liverpool'a mağlup olmuştu.
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