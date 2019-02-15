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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.02.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Barcelona, Valverde'yi açıkladı! 2021'e kadar...

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Barcelona, Valverde'yi açıkladı! 2021'e kadar...

Barcelona Kulübü, Ernesto Valverde'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada 2019/20 sezonuna kadar uzatılan sözleşmenin opsiyonla birlikte 2020/21 sezonunu da kapsayabileceği belirtildi.

İmza töreni Camp Nou'daki Başkanlık Suiti'nde yapılacak.

İlk sezonunda hem La Liga'yı hem de Kral Kupası'nı kazanan Valverde, yeni sezonu da Süper Kupa zaferiyle açmıştı. Barcelona başında 96 resmi maça çıkan teknik adam, bunların 65'inde sahadan zaferle ayrılmayı başardı.

96 resmi maçta 233 gol bulan Barcelona, 45 maçı ise gol yemeden tamamladı.

Luis Suarez, Valverde yönetiminde sahada en fazla süre bulan (7 bin 26 dakika) isim olurken, Lionel Messi de en golcü oyuncu (74 gol) olarak kayıtlara geçti.

Barcelona, bu hafta sahasında Enes Ünal'lı Real Valladolid'i konuk edecek.

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