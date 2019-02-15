Barcelona, Valverde'yi açıkladı! 2021'e kadar...
Barcelona Kulübü, Ernesto Valverde'nin sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada 2019/20 sezonuna kadar uzatılan sözleşmenin opsiyonla birlikte 2020/21 sezonunu da kapsayabileceği belirtildi.
İmza töreni Camp Nou'daki Başkanlık Suiti'nde yapılacak.
İlk sezonunda hem La Liga'yı hem de Kral Kupası'nı kazanan Valverde, yeni sezonu da Süper Kupa zaferiyle açmıştı. Barcelona başında 96 resmi maça çıkan teknik adam, bunların 65'inde sahadan zaferle ayrılmayı başardı.
96 resmi maçta 233 gol bulan Barcelona, 45 maçı ise gol yemeden tamamladı.
Luis Suarez, Valverde yönetiminde sahada en fazla süre bulan (7 bin 26 dakika) isim olurken, Lionel Messi de en golcü oyuncu (74 gol) olarak kayıtlara geçti.
Barcelona, bu hafta sahasında Enes Ünal'lı Real Valladolid'i konuk edecek.
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