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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
15.09.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Barcelona, Valencia'yı farklı yendi! Luis Enrique'ye saygı duruşu...

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Barcelona, Valencia'yı farklı yendi! Luis Enrique'ye saygı duruşu...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 5-2 yendi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona, 2. dakikada Ansu Fati ve 7. dakikada Frenkie De Jong ile 2-0 öne geçti. Konuk takım, 27. dakikada Kevin Gameiro ile farkı 1'e indirirken, ilk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Gerard Pique (Dk. 51) ile tekrardan farkı ikiye çıkaran Katalan takımı, sakatlığı sona eren ve oyuna girdikten bir dakika sonra topu ağlara gönderen Luis Suarez (Dk. 61) ile skoru 4-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Uruguaylı futbolcu kendisinin ikinci takımının 5. golünü attı.

Valencia'da Maxi Gomez'in 90+2'de attığı gol sonucu değiştirmeye yeterli olmazken, Barcelona sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 7'ye çıkarırken, iki gün önce teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alarak yerine Albert Celades'i getiren Valencia 4 puanda kaldı.

- Luis Enrique'nin kızı için Nou Camp Stadı'nda saygı duruşu

Bu arada Barcelona-Valencia maçı öncesinde, 29 Ağustos'ta hayatını kaybeden, Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı Xana için saygı duruşunda bulunuldu.

Luis Suarez de attığı ilk golü, Xana'ya adadı.

- Atletico Madrid ilk yenilgisini aldı

Öte yandan La Liga'da art arda aldığı 3 galibiyetle lider konumda olan ve deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşan Atletico Madrid 2-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.

Real Sociedad'ın golleri Martin Ödegaard (Dk. 58) ve Nacho Monreal'den (Dk. 61) geldi. 

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Barcelona, Valenciayı farklı yendi Luis Enriqueye saygı duruşu...

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