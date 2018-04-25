Barcelona transferde bombayı patlatıyor!
İngiltere’den gelen haberlere bakılırsa, Chelsea’nin savunma oyuncusu Barcelona yolcusu…
Goal.com’un haberine göre Chelsea’nin oyuncusu Marcos Alonso, Gerard Pique’nin yerine transfer edilecek.
Haberin detayında Alonso’nun sol kanat oynamasının sıkıntı olmayacağı, Barcelona’nın stoper bölgesinde Alonso’dan faydalanacağı yazıldı.
Fiorentina günlerinde stoperde oynadığı, fakat kalitesinin sol bek olarak oynadığında daha baskın olduğu belirtildi.
Chelsea formasıyla iki sezonda 13 gol – 7 asistlik performans sergileyen Alonso, bu sezon PFA tarafından Premier Lig'de yılın en iyi 11’ine seçilmişti.
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