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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.11.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Barcelona Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İstatistiki bilgiler

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Barcelona Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İstatistiki bilgiler

Barcelona Slavia Prag maçı, Şampiyonlar Ligi F Grubu puan durumu üzerinde etki sahibi olacak. Suarez, Messi, Griezmann gibi isimlerin belirleyici olacağı Barcelona Slavia Prag maçı, konuk ekip için zorlu geçecek. Peki, grup lideri Barcelona ile grupta son sırada yer alan Slavia Prag arasında oynanacak olan karşılaşma ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Şampiyonlar Ligi Barcelona Slavia Prag maçı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Birbirinden yetenekli futbolcuyu kadrosunda tutan Barcelona, Slavia Prag karşısına galibiyet elde ederek gruptaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayacak. Peki, Barcelona Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

BARCELONA SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona, Slavia Prag'ı ağırlayacak. 5 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te Nou Camp'ta oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

BARCELONA SLAVİA PRAG MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Barcelona'nın Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yendiği maç, iki takım arasında oynanan ilk resmi karşılaşmaydı.

Avrupa arenasında bugüne kadar altı kez İspanya deplasmanına çıkan Slavia Prag, bu karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemedi (4B 2M).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 55 iç saha maçının sadece birini kaybeden Barcelona (46G 8B), son 33 karşılaşmada yenilgi almadı (30G 3B).

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona deplasmanına çıkan 56'ncı takım olacak. Bu stada daha önce konuk olan 55 takımdan sadece altısı buradaki ilk maçını kazandı (son olarak Ekim 2009'da Rubin Kazan).

Barcelona forması giyen Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 11 çıktığı son 13 maçta da gol katkısı yaptı (22 gol & 7 asist).

Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört dış saha maçından henüz galibiyet alamadı (2B 2M).

Barcelona, Sergio Busquets ve Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde birlikte ilk 11 başladığı 38 iç saha maçında rakiplerine mağlup olmadı (W33 D5 L0).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda hücum bölgesinde en fazla top kazanan takım Slavia Prag (32).

Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 15 sezonda da gol atmayı başaran Lionel Messi, bu alanda Raul ile en birlikte en uzun seriye sahip iki oyuncudan biri.

Luiz Suarez'in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 14 gol de iç sahada geldi.

Barcelona Slavia Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İstatistiki bilgiler

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