Barcelona – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya'da haftanın maçı Barcelona ve Sevilla arasında gerçekleşecek. La Liga'da zirveyi ilgilendiren mücadelede Barcelona, Sevilla'yı kendi sahasında ağırlayacak. Peki, Barcelona – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
La Liga'da zirveyi ilgilendiren mücadelede Barcelona, Sevilla'yı kendi sahasında ağırlayacak. Peki, Barcelona – Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
La Liga'nın 8. haftasında Barcelona ile Sevilla Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. Yayın kanalı olmayan Barcelona – Sevilla maçını saat 22.00'de Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
İki takım da geride kalan 7 haftada 13 puan toplayarak lider Real Madrid'in 5 puan uzağından bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Ev sahibi takımda Samuel Umtiti sakatlığı, Clement Lenglet cezası nedeniyle oynayamayacak. Konuk takımda ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Todibo, Pique, Samedo, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann, Luis Suarez.
Sevilla: Vaclik, Jesus Navas, Diego Carlos, Carrico, Fernando, Joan Jordan, Benaga, Ocampos, Oliver Torres, Chicharito.
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