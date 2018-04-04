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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriSpor Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
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Spor Arena
04.04.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

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Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Barcelona Roma maçı ile bu akşam heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele öncesinde iki takımında dikkat çeken istatistikleri bulunuyor. Türk spor severler son dönemde performansı ile dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder'in bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini merak ediyorlardı.. Aynı zamanda karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak konusu olmuştu.. Peki Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Barcelona ve Roma, Avrupa kupalarında beşinci kez karşılaşacak. Bundan önceki dört maçta tarafların birer galibiyeti var. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde dokuz maçtır yenilmiyor ve bu maçlarda kalesinde toplam iki gol gördü. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 2013/14 sezonu başından bu yana Camp Nou'da maç kaybetmedi. Bu maçlarda toplam 77 gol atan Katalanlar, sadece 12 gol yedi. Ön eleme turları hariç; Roma, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi.

Roma, Şampiyonlar Ligi tarihinde toplamda üçüncü, 2007/08 sezonu başından bu yana ise ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale çıkamadı.2013/14 sezonu başından bu ya İtalyan ve İspanyol takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 kez karşılaştı. İtalyan takımlar bu maçların dördünü kazanabildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ve İspanyol takımları arasında oynanan dört maçta da İtalyan takımlar henüz gol atamadı. Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan ve toplamda en az gol yiyen takım konumunda. Edin Dzeko, Roma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün %55'inde direkt katkı yaptı. Geçen sezonun başından bu yana Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 17 maçta 17 gol attı.

Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Roma maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 163Barcelona - Roma
    3
    MS1
    1,10
    18375kez oynandı
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Cengiz Ünder, Barcelona maçında forma giyemeyecek

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz, takımının Barcelona ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında oynayamayacak

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun sakatlığı nedeniyle genç oyuncuyu Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçının 21 kişilik kadrosunda almadığı belirtildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, hafif derecedeki kas sakatlığı nedeniyle geçen cumartesi günü Serie A'daki Bologna maçında görev yapamamıştı. Roma, 4 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya konuk olacak.

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