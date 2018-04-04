Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
Barcelona Roma maçı ile bu akşam heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele öncesinde iki takımında dikkat çeken istatistikleri bulunuyor. Türk spor severler son dönemde performansı ile dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder'in bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceğini merak ediyorlardı.. Aynı zamanda karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak konusu olmuştu.. Peki Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?
Barcelona ve Roma, Avrupa kupalarında beşinci kez karşılaşacak. Bundan önceki dört maçta tarafların birer galibiyeti var. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde dokuz maçtır yenilmiyor ve bu maçlarda kalesinde toplam iki gol gördü. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 2013/14 sezonu başından bu yana Camp Nou'da maç kaybetmedi. Bu maçlarda toplam 77 gol atan Katalanlar, sadece 12 gol yedi. Ön eleme turları hariç; Roma, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi.
Roma, Şampiyonlar Ligi tarihinde toplamda üçüncü, 2007/08 sezonu başından bu yana ise ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale çıkamadı.2013/14 sezonu başından bu ya İtalyan ve İspanyol takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 kez karşılaştı. İtalyan takımlar bu maçların dördünü kazanabildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ve İspanyol takımları arasında oynanan dört maçta da İtalyan takımlar henüz gol atamadı. Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan ve toplamda en az gol yiyen takım konumunda. Edin Dzeko, Roma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün %55'inde direkt katkı yaptı. Geçen sezonun başından bu yana Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 17 maçta 17 gol attı.
Barcelona Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona Roma maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Cengiz Ünder, Barcelona maçında forma giyemeyecek
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz, takımının Barcelona ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında oynayamayacak
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun sakatlığı nedeniyle genç oyuncuyu Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçının 21 kişilik kadrosunda almadığı belirtildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, hafif derecedeki kas sakatlığı nedeniyle geçen cumartesi günü Serie A'daki Bologna maçında görev yapamamıştı. Roma, 4 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya konuk olacak.
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