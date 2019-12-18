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Futbol
18.12.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Barcelona - Real Madrid öncesi izlemeniz gereken 5 video

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Barcelona - Real Madrid öncesi izlemeniz gereken 5 video

Günün en dikkat çeken karşılaşmasında El Classico'da Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor...

Bütün dünyanın merakla beklediği El Classico'da Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid'i konuk edecek.

TSİ 22:00'de başlayan maç öncesi her iki takım da ligde 35'er puanda bulunurken, Barcelona averajla Real Madrid'İn önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Real Madrid'de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona'da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor.

Barcelona - Real Madrid öncesi kaçırılmaması gereken videolar ile El Classico heyecanının içine giriyoruz...

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