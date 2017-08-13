Bir tarafta İspanya Şampiyonu Real Madrid... Diğer Tarafta İspanya Kupası şampiyonu Barcelona... İki takım İspanya Süper Kupa finali ilk maçında Nou Camp'ta karşı karşıya gelecek. Sezona UEFA Süper Kupa şampiyonluğu ile başlayan Real Madrid deplasmanda avantajlı skoru arayacak. Barcelona ise Neymar'ın yokluğunda Arda Turan'ın kadroya alınmadığı maçta rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona Real Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak
İspanya Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona’da, milli oyuncu Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
Teknik direktör Ernesto Valverde tarafından 18 kişilik kadroya alınmayan Arda Turan’ın, takımdan ayrılacağı iddiaları da oldukça kuvvetlendi. Galatasaray ile menajeri aracılığıyla görüşen Arda Turan’ın, Barcelona teknik heyetiyle yıldızının bir türlü barışmadığı ve kısa süre içerisinde takımdan ayrılabileceği belirtildi.
BARCELONA, REAL MADRID’I AĞIRLIYOR
Öte yandan bu akşam TSİ 23.00’de Camp Nou’da Real Madrid’i konuk edecek Barcelona’nın 18 kişilik maç kadrosu şu şekilde:
Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Alba, Digne, Vidal, Piqu, Umtiti, Mascherano, Busquets, Rakitic, Denis Suarez, Luis Suarez, Alcacer, Deulofeu, Roberto, Iniesta, Messi.
Real Madrid: Navas,Carvajal, Varene, Ramos, Marcelo, Isco, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema