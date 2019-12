Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? El Clasico hangi kanalda?

El Clasico olarak bilinen ve iki dünya devi Barcelona ve Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilecek. Ronaldo'suz beşinci El Clasico'ya çıkacak olan Real Madrid, Barcelona'nın karşısında Benzema ve Rodrygo ile gol şansı arayacak. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olaylar çıkması nedeniyle ertelenen Barcelona Real Madrid maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak. D-Smart Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma, D-Smart Go uygulaması üzerinden internet aracılığıyla takip edilebilecek.

EL CLASİCO CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Futbolun gala gecesinde 18 Aralık Çarşamba akşamı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarında yıldızlar geçidine hazır olun. El Clasico özel programıyla 21.00’de başlayacak futbol resitali, 22.00’de dev maçın ardından 00.00’da maç sonu programıyla gece yarısına kadar sürecek.

21.00 EL CLASICO ÖZEL PROGRAMI (77. KANAL SPOR SMART) + D-SMART GO

22.00 EL CLASICO (BARCELONA – REAL MADRID) (77. KANAL SPOR SMART) + D-SMART GO

00.00 EL CLASICO ÖZEL PROGRAMI (77. KANAL SPOR SMART) + D-SMART GO

LİONEL MESSİ'DEN RONALDO AÇIKLAMASI

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, çarşamba günü oynanacak El Clasico öncesinde İspanya basınına konuştu.

Zinedine Zidane'ın eleştirilmesi hakkında yorum yapan Lionel Messi, "Zidane'ın bu kadar yoğun eleştirilmesini anlayamıyorum. Gerçekten ilginç, şaşırtıcı. İnsanlar maalesef futbolda geçmişteki başarıları hemen unutuyor. Her gün yeni bir başarı talep ediyor. Bu da futbolun doğasında var ama Zidane'ın bu kadar eleştirilmesi yanlış." dedi.

"RONALDO'NUN BOŞLUĞU DOLMAZ"

"Eden Hazard, Ronaldo'nun boşluğunu doldurabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Messi, "Eden Hazard çok kaliteli bir futbolcu ve Ronaldo'dan farklı özelliklere sahip. Hazard'ın Cristiano'nun boşluğunu doldurması çok zor ama harika bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Santiago Bernabeu'da oynanan El Clasico maçlarında daha rahat oynadıklarını itiraf eden Arjantinli yıldız, "Bernabeu'da çok daha fazla boş alan bulabiliyoruz. Bize daha fazla saldırıyorlar çünkü ev sahibi olarak zorunlulukları oluyor. Camp Nou'da biraz daha savunmayı geride kuruyorlar. Bu sebeple Bernabeu ile Camp Nou'da oynamak aynı zorlukta oluyor" şeklinde konuştu.

MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?

Muhtemel ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Luis Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema