Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? El Clasico hangi kanalda?
Barcelona Real Madrid maçı ile 2017-2018 sezonunun son El Clasico karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Ronaldo, Messi, Suarez, Bale gibi usta ayakların mücadelesi, dünya genelinde birçok ülkede canlı yayınlanacak. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, El Clasico'nun yayınlanacağı kanal ve bazı istatistiki bilgiler
Barcelona Real Madrid maçı, izleyicileri futbol şölenine tanık edecek. Dünya futbolunun zirvede yer alan iki önemli takımının karşı karşıya geleceği Barcelona Real Madrid maçı, dünya genelinde canlı takip edilecek. Dünya yıldızlarının mücadelesi, Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, kanal bilgisi ve istatistikler
BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
La Liga'nın 36. hafta mücadelesinde Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'nın konuğu olacak. 6 Mayıs Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.
SON 10 MAÇTA BARCELONA ÖNDE
Aralarında oynadıkları son 10 maçta Barcelona 5 galibiyet, Real Madrid 4 galibiyet istatistiğine sahip.
EL CLASİCO'DA MADRİD ÜSTÜNLÜĞÜ
El Clasico istatistiklerine yansıyan verilere göre Real Madrid, Barcelona karşısında üstünlüğünü koruyor. İşte, maç öncesi istatistikleri;
Barcelona ile Real Madrid, resmi maçlardaki 238'inci El Clasico'ya çıkıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 237 karşılaşmanın 95'ini Real, 93'ünü Barça kazandı (49B).
Camp Nou'da Real Madrid'i üç maçtır yenemeyen Barça (1B 2M), rakibini en son Mart 2015'te mağlup etmeyi başardı (2-1).
Real Madrid, El Clasico tarihinde 400 gole ulaşan ilk taraf olmak için sahaya çıkıyor (399-387).
Barcelona'nın iç sahada Real Madrid'den (49G 18B 20M) daha fazla yendiği sadece dört takım var: Espanyol (66), Athletic (61), Real Sociedad (60) ve Sevilla (57).
Mayıs 2008'den (Real Madrid) bu yana ilk kez iki taraftan biri El Clasico'ya şampiyon unvanıyla çıkıyor.
La Liga'da oynanan son 20 maçta Real'e gol atan Barça, El Clasico tarihinin en uzun ikinci serisini yaşıyor (22 maç; 1959-1969 arası Real Madrid).
El Clasico tarihinde tüm kulvarlarda (25) ve La Liga'da (17) en fazla gol atan oyuncu Lionel Messi.
El Clasico'lard Barcelona filelerini 17 kez havalandıran Cristiano Ronaldo (17), en golcü Real oyuncusu olan Alfredo Di Stefano'yu (18) yakalayabilir.
La Liga'da Real'i konuk ettikleri son dört El Clasico'da gol atamayan Lionel Messi, rakibi önündeki en uzun iç saha kuraklığını yaşıyor.
Ernesto Valverde, Zinedine Zidane'la karşılaştığı altı maçın beşini kaybetti ancak tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (Aralık 2017'de 3-0).
İspanya Süper Kupası'nda Real'e kaybeden Valverde, üst üste iki iç saha maçında El Clasico kaybeden ilk Barça çalıştırıcısı olabilir.
Barça deplasmanında üç maçtır kaybetmeyen Zidane (2G 1B), Miguel Munoz'un (1962-1965 arası 4G) ardından rakibine dış sahada üst üste dört maçta yenilmeyen ilk teknik direktör olabilir.
MADRİDLİ YILDIZ'DAN FERGUSON'A: GÜÇLÜ OL PATRON
Futbol dünyasının önde gelen isim ve kurumları, beyin kanaması geçiren İskoç teknik adam Alex Ferguson'a sosyal medya hesaplarından destek mesajı gönderdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran ve kazandığı 38 kupayla dünya futbolunda ayrı bir yer edinen 76 yaşındaki Ferguson'un geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınması futbol dünyasını üzüntüye boğdu.
Haberi bugün manşetinden veren İngiliz gazeteleri, beyin ameliyatı geçiren "Sir" unvanlı teknik adamın hayatta kalma mücadelesi verdiğini okuyucularıyla paylaştı.
İskoç çalıştırıcının eski öğrencilerinden David Beckham ile Real Madridli Cristiano Ronaldo, Ferguson'la birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımlarda bulundu.
Portekizli futbolcu Ronaldo, "Sevgili dostum, dualarım seninle birlikte. Güçlü ol patron." ifadesini kullanırken, Beckham ise eski teknik direktörüne "savaşmaya devam et" mesajını gönderdi.
Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, UEFA'nın yanı sıra, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Leicester City, Glasgow Rangers, Aberdeen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Dünyanın çeşitli liglerinde mücadele eden kulüplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Roma, Milan, Sevilla, Valencia, Bayer Leverkusen sosyal medya hesaplarından Ferguson'un en kısa zamanda sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.
Manchester Unitedlı futbolcuların yanı sıra Arsenal forması giyen Mesut Özil, Borussia Dortmundlu Nuri Şahin, Feyenoordlu Robin van Persie, Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce da İskoç futbol adamına mesaj gönderen isimler arasında yer aldı.
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