Barcelona para bastı!
İspanya La Liga takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelir elde etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı.
Barcelona Kulübü, 2021’de 1 milyar euro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti. (Skor)
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