Barcelona ManU maçına damga vuran olay!
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Barcelona ile Manchester United ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İspanya devi, ikinci maçta da Lionel Messi'nin 2 ve Coutinho'nun attığı gollerle sahadan 3-0 ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Maça ise damga vuran olay Barcelona kalecisi Ter Stegen ile Manchester Untited'lı Rashford arasında geçen olay oldu.
ManU teknik direktörü Solskjaer maçın 20. dakikasında oyuncusu Rashford'a takımının taktiği olan bir notu ulaştırdı.
Notu elinde tutan yıldız futbolcu Barcelona ceza sahası içinde Pique ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı.
Bu poziyon sonrası elindeki kağıdı yere bırakan Rashford, resmen Barcelona kalecisini unuttu. Elindeki notu Barça ceza sahası içinde yere bırakınca başarılı kaleci hemen gidip notu aldı ve okudu.
Maç içinde o anlar kameralara yansıdı. Manchester United'ın taktik bilgilerini Ter Stegen ele geçirmiş oldu.
Notta ise ManU'nun sahaya dizilişi vardı.
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