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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.04.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Barcelona ManU maçına damga vuran olay!

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Barcelona ManU maçına damga vuran olay!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Barcelona ile Manchester United ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İspanya devi, ikinci maçta da Lionel Messi'nin 2 ve Coutinho'nun attığı gollerle sahadan 3-0 ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Maça ise damga vuran olay Barcelona kalecisi Ter Stegen ile Manchester Untited'lı Rashford arasında geçen olay oldu.

ManU teknik direktörü Solskjaer maçın 20. dakikasında oyuncusu Rashford'a takımının taktiği olan bir notu ulaştırdı.

Notu elinde tutan yıldız futbolcu Barcelona ceza sahası içinde Pique ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı.

Bu poziyon sonrası elindeki kağıdı yere bırakan Rashford, resmen Barcelona kalecisini unuttu. Elindeki notu Barça ceza sahası içinde yere bırakınca başarılı kaleci hemen gidip notu aldı ve okudu.

Maç içinde o anlar kameralara yansıdı. Manchester United'ın taktik bilgilerini Ter Stegen ele geçirmiş oldu.

Barcelona ManU maçına damga vuran olay

Notta ise ManU'nun sahaya dizilişi vardı. 

Barcelona ManU maçına damga vuran olay

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