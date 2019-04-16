Barcelona Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Bu kapsamda, Barcelona ile Manchester United 1-0'lık ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. La Liga'nın güçlü ekibi Barcelona'nın İngiliz devi Manchester United'ı sahasında konuk edeceği maç öncesi, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Barcelona Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, Barcelona ile Manchester United yarı final biletini almak için mücadele edecek. Bu müsabaka sonrası bir üst tura yükselecek ekip, yarı finalde Porto-Liverpool eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. İşte, Barcelona Manchester United maçına ilişkin ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçları kapsamında oynanacak Barcelona Manchester United maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı takip edilebilecek. Öte yandan müsabakada Felix Brych düdük çalacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Dembele, Suarez
Manchester United: De Gea, Dalot, Smalling, Lindelof, Young, Matic, McTominay, Pogba, Lingard, Lukaku, Rashford
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