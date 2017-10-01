Barcelona maçı öncesi ipler gerildi!

Referandum tartışmaları eşliğinde oynanacak olan maç öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Polisin maçın oynanmasının kamu güvenliğine tehdit oluşturacağı yönünde görüş belirtmesi durumunda müsabaka ertelenecek.

Las Palmas bugün deplasmanda Barcelona ile oynayacağı maça İspanya bayrağı ile çıkma kararı aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"Bugün gelinen yerde sessiz kalmak ya da tarafını belli etmek iki seçenektir. Biz ikincisini seçtik. Bugün formamıza bugünün tarihini 01.10.2017 ve bir İspanya bayrağını nakışlamaya karar verdik. Bu ülkeye dair umutlarımızı ve içinde yaşayanların iyi niyetine inancımızı ifade etmek istedik. Biz İspanya'nın birliğine inanıyoruz. Üstelik bunu krallığın başkentine en uzak yerden haykırıyoruz."

Öte yandan Barcelona’nın erteleme isteğini La Liga yönetimi reddetti. Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, Katalonya'nın bağımsızlığı için oyunu kullandı ve; "Sabah Barcelona'da yaşananlardan dolayı utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bu arada Xavi ise, "İnsanların oy kullanmalarının engellenmesi ne demek? Utanıyorum” yorumunda bulundu. (Ajansspor)