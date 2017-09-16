Barcelona maçı kazandı, Dembele'yi kaybetti!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yendi.
Maça iyi başlayan ve 39. dakikada Japon futbolcusu Gaku Shibasaki'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla 1-0 öne geçen Getafe, soyunma odasına bu skorla gitti.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Denis Suarez'in golüyle skora dengeyi getiren Barcelona, Rakitic'in yerine oyuna giren yeni transferi Brezilyalı Paulinho'nun 82. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.
Bu galibiyetle puanını 12'yı çıkaran Katalan ekibi 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, Getafe ise 4 puanda kaldı.
Barcelona'nın kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı Ousmane Dembele, maçın 24. dakikasında sakatlanarak yerini Gerard Deulofeu'ye bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçından sonra ikinci kez Barcelona formasıyla ilk 11'de sahaya çıkan 20 yaşındaki Fransız forvet, sol bacağındaki sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi.