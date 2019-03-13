Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Namağlup Barça!
Barcelona Olympic Lyon maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha belli olacak. İlk maçı deplasmanda golsüz beraberlikle tamamlayan Valverde'nin öğrencileri, bu kez kendi evinde çeyrek final için sahaya çıkacak. Lyon'a karşı 7 maça çıkan ve hiç kaybetmeyen Barça, serinin devamı için mücadele edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Barcelona Lyon maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek finalist daha belli olacak. İlk maçı Fransız ekibi Lyon'un sahasında 0-0 tamamlayan Barcelona, ikinci maçı kendi evinde oynama şansını elde edecek. Peki, Barcelona Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BARCELONA LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Olympic Lyon'u konuk edecek. 13 Mart Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 ve Bein Sports Max HD 2 kanallarından canlı yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE JUVENTUS VE MANCHESTER CİTY ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, son 16 turu rövanşlarına 2 maçla devam edildi.
İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.
Juventus, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmada 3'üncüsü penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.
MANCHESTER CİTY FARKLI GALİP GELDİ
İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04 ile seyircisi önünde karşılaştı.
Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te başlayacak Barcelona-Olympique Lyon (0-0) ve Bayern Münih-Liverpool (0-0) maçlarıyla sona erecek.
Turnuvada, Juventus ve Manchester City'nin yanı sıra daha önce İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Porto çeyrek finale yükselmişti
Barcelona ve Lyon son olarak 2009 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmış, Katalan ekibi rakibini 5-2’lik skorla yenmişti. İşte o maçın harika golleri…
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