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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.05.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Barcelona Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 4-0 detayı!

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Barcelona Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 4-0 detayı!

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, Liverpool'u konuk edecek. Daha önce Nou Camp Stadyumu'nda 4 kez sahaya çıkan Liverpool, bu maçlardan ikisini beraberlikle tamamlarken, iki maçı ise galibiyetle sonuçlandırmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Barcelona Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi her iki takıma dair bazı istatistikler

İspanya futbolunun devi Barcelona, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'u konuk edecek. En son 2016 yılında bir hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelen ekiplerden Liverpool, Barcelona'yı 4-0 gibi bir skorla mağlup etmişti. Peki, Barcelona Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BARCELONA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Barcelona, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 ve Bein Sports MAX HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

VAN DİJK YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Hollandalı Virgil van Dijk kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Van Dijk, oylamada Manchester City'den Raheem Sterling, Bernardo Silva, Sergio Agüero, Chelsea'den Eden Hazard ve takım arkadaşı Sadio Mane'yi geride bırakarak 2018-2019 sezonunda ödüle layık görüldü.

Van Dijk, 2004-2005 sezonunda Chelsea'de bu onura erişen John Terry'den sonra ödülü kazanan ilk defans oyuncusu oldu.

Liverpool'a geçen yıl 75 milyon sterlin karşılığında Southampton'dan transfer edilen Van Dijk, bu sezon ligdeki 36 maçın 20'sinde kalesini gole kapatan takımının bu performansında ön plana çıktı.

Öte yandan yılın genç futbolcusu ise Manchester City'nin 24 yaşındaki kanat oyuncusu Raheem Sterling seçildi.

İSPANYA LİGİ'NDE SON DURUM

Barcelona, sahasında Levante'yi 1-0 mağlup ederek La Liga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Levante galibiyetiyle puanını 83 yapan ve en yakın takipçisi Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı koruyan Barcelona, kulüp tarihindeki 26. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Ligde art arda ikinci şampiyonluğunu yaşayan Barcelona, aynı zamanda La Liga'da 33 kez ile en çok şampiyon olan Real Madrid ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.

Atletico Madrid'in evinde Valladolid'i 1-0 yendiği 35. haftada, Real Madrid ise düşme hattındaki Rayo Vallecano'ya deplasmanda aynı skorla kaybetti.

Barcelona ve Liverpool son olarak 2016 yılında Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşmış ve İngiliz ekibi maçtan 4-0’lük galibiyetle ayrılmıştı...

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