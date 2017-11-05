Barcelona liderliğini sürdürdü

Barcelona 23. dakikada Francisco Alcacer ile 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı atak başlayan Sevilla, 59. dakikada Guido Pizarro'nun golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.

Barcelona 64. dakikada Rakitiç'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alcacer'in attığı golle tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'da 192 gün sonra gol atan Alcacer, iki kez rakip ağları havalandırarak takımının 3 puanı kazanmasında öne çıkan isim oldu. La Liga'nın namağlup takımlarından Barcelona puanını 31'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 19 puanla 5. sırada kaldı.

Bu arada Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Barcelona ile 600'üncü resmi maçına çıktı. 16 Ekim 2004 tarihinde Barcelona formasıyla ilk maçına çıkan ve 14 sezondur bu formayı giyen 30 yaşındaki Messi, 600 maçta 523 gol ve 199 asist istatistiği kaydetti. Barcelona formasını en fazla giyen futbolcular listesinde 762 maçla Xavi Hernandez birinci sırada yer alırken, onu Andres İniesta (642) ve Lionel Messi izliyor.

Öte yandan Nou Camp Stadı'nda, tutuklanan eski Katalonya yerel hükümeti üyelerinin serbest bırakılmasını isteyen pankartlar açılıp, maç boyunca "özgürlük" sloganları atıldı. Barcelona kulübü, taraftarlar ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin ortak girişimiyle maç başlamadan önce tribünde büyük bir Katalonya bayrağı açılarak, İngilizce ve İspanyolca "adalet" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca karşılaşma öncesinde 70 bin kişiye dağıtılan "Siyasi tutuklulara özgürlük, cumhuriyetiz" yazılı dövizler stadı dolduran Barcelonalı taraftarlarca açıldı.