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Barcelona Lassa Euroleague'de devam edecek

Katalonya’nın İspanya’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesi sonrası, Barcelona Lassa’nın organizasyondaki geleceği tartışılıyordu.

Fatih Saboviç
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Spor Arena’nın, EuroLeague yetkililerinden aldığı bilgiye göre; Katalonya ile ilgili hiçbir durumun Barcelona’nın turnuvada bulunmasını olumsuz yönde etkilemeyeceği öğrenildi.

EuroLeague yetkilileri, “Katalonya ve İspanya arasındaki durum, EuroLeague’in bu konudaki tutumunu şu anda veya gelecekte değiştirmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Katalonya’nın, İspanya’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını açıklaması sonrası; Barcelona’nın 9 Kasım’da temsilcimiz Anadolu Efes, 8 Aralık’ta da Fenerbahçe Doğuş ile yapacağı maçların tehlikeye girebileceği iddia ediliyordu.

basketbol haberleriFatih Saboviç
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