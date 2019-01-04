Barcelona Lassa Darüşşafaka Tekfen maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala sporseverler, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, Barcelona Lassa Darüşşafaka Tekfen maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa'daki temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında son dönemlerin güçlü ekibi Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlı ekinin THY Avrupa Ligi 16. hafta mücadelesi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. İşte, Barcelona Lassa Darüşşafaka Tekfen maçına ilişkin detaylar...
THY Avrupa Ligi 16. hafta heyecanı başladı. Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında bu akşam İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak. Palau Blaugrana'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Bu karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı izlenebilecek.
Organizasyonda normal sezonun ilk yarısında oynadığı 15 müsabakanın 2'sini kazanabilen Darüşşafaka Tekfen, 16. ve son sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetlerini Buducnost VOLI ve Olympiakos karşısında aldı. Yaptığı maçların 8'ini kazanıp, 7'sini yitiren Barcelona Lassa ise averajla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında ilk yarıda oynanan mücadeleyi Barcelona Lassa 79-71 kazanmıştı.
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