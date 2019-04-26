Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, İspanya'nın Barcelona Lassa ekibine konuk olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes, çeyrek final üçüncü maçında Barcelona Lassa'yı deplasmanda 34 sayı farkla 102-68 yenmiş ve bu sonuçla seride 2-1 öne geçmişti. Gözler şimdi bu kritik müsabakada. Peki, Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında bu akşam Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlı basketbol takımı, İspanya'da Barcelona Lassa'yı yenmesi durumunda 18 yıl sonra Dörtlü Final'e kalacak. İşte, Barcelona Lassa Anadolu Efes maçına ilişkin ayrıntılar...
Barcelona Lassa ile Anadolu Efes arasında bu akşam, Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin dördüncü maçı, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
ANADOLU EFES SERİDE 2-1 ÖNDE
Play-off çeyrek final üçüncü maçında rakibini deplasmanda 34 sayı farkla 102-68 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibini bir kez daha mağlup etmesi durumunda seriyi 3-1'e getirip 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.
Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.
Anadolu Efes, serideki dördüncü maçı kaybetmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak son takımı 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma belirleyecek.
TÜRK DERBİSİ Mİ OLACAK?
Anadolu Efes, turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in bu akşam rakibi karşısına galibiyet alması durumunda tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirine rakip olacak.
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