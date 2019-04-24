Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala, maçın saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Peki, Barcelona Lassa Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, bu akşam İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşılaşacak. Anadolu Efes, 1-1 olan seride rakibini yenerek, avantajı tekrar eline geçirmeyi hedefliyor. İşte, Barcelona Lassa Anadolu Efes maçına ilişkin ayrıntılar...
Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'da Barcelona Lassa'yla karşılaşacak. Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
SERİDE DURUM: 1-1
İstanbul'da oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 75-68 kazandı. Yine İstanbul'da oynanan ikinci maçı 74-72 kazanarak seride durumu 1-1'e getiren Barcelona Lassa, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride saha ve seyirci avantajını ele geçirdi.
Rakibini yenerek avantajı tekrar eline geçirmek isteyen Anadolu Efes, İspanya'daki iki maçı da kazanması durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak. Serinin dördüncü maçı da yine İspanya'da 26 Nisan Cuma günü oynanacak.
AVRUPA'DA 654. MAÇ
Avrupa arenasındaki 654. maçına çıkacak olan lacivert-beyazlılar, bugüne oynadığı 653 karşılaşmada 361 galibiyet ve 292 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 406. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar 204 galibiyet ve 201 yenilgi elde etti.
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, Efes 10 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta lacivert-beyazlılar 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada Efes 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti.
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