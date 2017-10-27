Barcelona La Liga'dan ayrılıyor mu?

Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanından sonra Barcelona'nın, İspanya Ligi'ndeki (La Liga) geleceği tartışma konusu oldu. Katalonya Federasyon Başkanı Andreu Subies, dünya futbolunda radikal bir değişiklik olacağına inanmıyor.

Andreu Subies, "Dünya futbolunda bir değişme olmaz. Her şeyin aynı kalacağına inanıyorum. Tüm müsabakalar fikstüre sadık kalarak tamamlanacaktır. Bu durumu futbola en az etki edecek derecede hareket etmeye niyetliyiz. Politikacılar bizden uzak durmalı" diye konuştu.

Öte yandan Girona - Real Madrid maçının güvenlik gerekçesi ile ertelenebileceği iddia ediliyor.

OLASI SENARYOLAR

Fabregas, Busquets, Xavi, Pique, Alba, Sergi Roberto, Marc Bartra ve Cristian Tello gibi oyuncular İspanya için oynamayabilir.

İspanya'nın en büyük derbisi artık Atletico Madrid - Real Madrid derbisi olacak.

REAL MADRID TEK BAŞINA

İspanya ligi La Liga sıradanlaşacak, muhtemelen uzun yıllar boyunca Real Madrid'in şampiyonlukları yaşanacak.

Barcelona Fransa Ligue 1, İngiltere Premier Lig ya da kurulacak Katalan liginde oynanabilir. (Espanyol ve Girona için de bu durum geçerli).

Ancak Fransa'nın AB üyesi olması, AB'nin de Katalonya'yı tanımaması halinde Ligue 1 ihtimali elenecek. İngiltere ise AB'den ayrılacağı için Barcelona'yı kabul edebilir.