Barcelona'ya deplasman şoku
İspanya La Liga'da Barcelona, sezonun ilk mağlubiyetini Leganes deplasmanında aldı.
İspanya La Liga 6. hafta maçında Barcelona, Leganes deplasmanındaydı. Mücadeleyi Leganes 2-1 kazanarak Barça'ya büyük şok yaşattı.
12. dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle öne geçen Katalanlar, 52'de Nabil El Zhar ve 53. dakikda Oscar Rodriguez'in golleriyle geriye düştü. Leganes'te kaleci Ivan Cuellar'ın performansı konuk takım için engel oldu. Barcelona Nou Camp'taki Girona beraberliğinin ardından 2 haftada 5 puan kaybetmiş oldu ve 13 puanda kaldı. Leganes ise bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Katalanlar ligde ilk 4 maçını galibiyetle tamamlamıştı.
Barcelona ligde bir sonraki hafta evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
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